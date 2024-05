Um dos homens agrediu o motorista de aplicativo com as muletas - Reprodução

Publicado 20/05/2024 11:04 | Atualizado 20/05/2024 13:49

Rio - Um motorista de aplicativo foi agredido por dois homens durante uma discussão de trânsito na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Uma câmera instalada no interior do veículo gravou a briga, que aconteceu no último sábado (18).



A confusão teve início quando José Fábio da Silva Pereira buzinou depois de ser fechado por um carro preto, onde estavam os dois rapazes. Ao longo do trajeto, a dupla continuou com as fechadas até que o condutor parou o veículo e desembarcou.

"Eu estava na pista central levando passageiro para São Conrado quando esse carro veio da lateral em alta velocidade, cortando todos os carros e jogou na minha frente. Eu no susto, freei e buzinei. Ele ficou transtornado, me deu o dedo e me xingou. Eu tentava sair da situação e ele freando e jogando o carro em cima de mim, foi quando eu comecei a filmar", relatou a vítima ao DIA.

Motorista de aplicativo é agredido durante discussão de trânsito na Barra.#Agressao #Transito #ODia



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/xBOd75RZcC — Jornal O Dia (@jornalodia) May 20, 2024



Nas imagens, o jovem desce e avança contra José. No vídeo, é possível ouvir o barulho dos chutes na lataria. Em seguida, o carona, um deficiente físico, também desembarca e agride a vítima com muletas. Logo depois, os dois retornam para o carro e vão embora.

"Quando fui tentar sair pela direita, ele parou e desceu do carro, veio me xingando, mas meu vidro tava fechado. Eu pensei em dar ré e sair de lá, mas ele começou a socar o vidro muito forte, eu desci do carro e perguntei porque ele estava fazendo aquilo, aí veio o outro amigo com a muleta e tentou bater com ela na minha cabeça, a porrada foi muito forte, mas pegou no carro. Depois disso, eu fui entrar no carro e o motorista veio e me chutou", contou José.

Procurada, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 16ª DP (Barra) como lesão corporal e dano. Segundo a corporação, José passou por exame de corpo de delito e as imagens serão analisadas para identificar os agressores.