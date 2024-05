O jornalista, advogado e professor José Amaral Argolo lutava contra um câncer - Reprodução / Redes sociais

20/05/2024

Rio - Morreu, neste domingo (19), o jornalista, advogado e professor José Amaral Argolo, aos 67 anos. Ele estava internado no Hospital Municipal Luiz Gonzaga, no município de Miguel Pereira, na Região Serrana, e lutava contra um câncer. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Como jornalista investigativo, Argolo atuou na TV Globo e nos jornais O Globo, O Dia, Comércio e no extinto Última Hora. Como professor adjunto, trabalhou na Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que dirigiu entre os anos de 2002 e 2006.

Em 1977, Argolo se formou em Direito e, em 1978, em Jornalismo. Também concluiu cursos de Especialização em Criminologia Clínica e Psicopatologia Forense e Ciência Política. Além disso, é Mestre em Filosofia e Doutor em Comunicação e Cultura.

Nos últimos anos, o jornalista estava na Universidade Federal Fluminense (UFF), exercendo atividades junto ao Instituto de Estudos Estratégicos e ao Instituto Virtual de Estudos Estratégicos. Além da UFF, Argolo integrava, como pesquisador, o grupo liderado pelo professor Gabriel Collares Barbosa, intitulado Núcleo de Estudos e Projetos Experimentais em Comunicação, da UFRJ.

A UFRJ publicou uma nota de pesar como homenagem ao professor assim como a Escola de Comunicação. "A ECO se solidariza com a dor da família e de todas as pessoas que o amavam", lamentou em nota.

Na universidade, Argolo fundou e coordenou o Núcleo de Pesquisa em Jornalismo Impresso e Documentação Hemerográfica (N.Jor–DataH.), coordenou e editou o Jornal Comunidade-Rio e a série de separatas intitulada Cadernos Griffo. Ele também se tornou pós-graduado em Jornalismo e em Ciência Política, mestre em Filosofia, doutor em Comunicação e Cultura (ECO-UFRJ).

O corpo do professor será velado na manhã desta terça-feira (21) no Cemitério de São Francisco Xavier, no Caju, na Zona Portuária do Rio. Ele será cremado às 11h no crematório da unidade.