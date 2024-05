PMs do Bope e do 17º BPM (Ilha do Governador) negociam com sequestrador - Reprodução

PMs do Bope e do 17º BPM (Ilha do Governador) negociam com sequestradorReprodução

Publicado 20/05/2024 13:12

Rio - Um homem foi preso após fazer a própria mãe e outra familiar reféns, nesta segunda-feira (20), no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, o criminoso usou duas facas para ameaçar as vítimas, que só foram libertadas no início da tarde, depois da chegada de uma equipe de negociação do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

Os agentes do Bope foram acionados para o local por agentes do 17º BPM (Ilha do Governador) e do Programa Patrulha Maria da Penha - Guardiões da Vida, que haviam recebido a denúncia do sequestro. No endereço, as equipes confirmaram o caso e iniciaram o procedimento para o resgate das vítimas.



Durante a negociação, os agentes verificaram que o homem já era alvo de medidas protetivas impostas pela Justiça, após registro de ocorrência aberto pela própria mãe. O criminoso foi convencido pelos agentes a libertar as vítimas ainda no fim da manhã, mas o trabalho de negociação seguiu.

Por volta das 14h, ele se rendeu e foi preso. Na sequência, ele foi levado para a 21ª DP (Bonsucesso), onde o caso foi registrado. Segundo a Polícia Civil, ele foi preso em flagrante pelo descumprimento de medidas protetivas.

A polícia afirmou ainda que "investiga o caso para apurar se houve algum outro crime na ocorrência".