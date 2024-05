Não há previsão para que os pacientes voltem a ser atendidos no setor do HUCFF - Reprodução

Publicado 21/05/2024 07:58

Rio - O Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), o Hospital do Fundão, na Ilha do Governador, suspendeu os atendimentos na emergência da unidade para a realização de obras.

De acordo com a direção, o trabalho já estava programado e não há previsão para que os pacientes voltem a ser atendidos no setor. Os demais andares do hospital continuam funcionando normalmente.



Ressaltaram, ainda, que por ser uma unidade de média e alta complexidade, a emergência não é aberta ao público. Apenas pacientes com prontuário ativo no próprio HUCFF têm acesso ao setor.



A orientação da direção do hospital é que os pacientes que precisarem de atendimento emergencial procurem unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) próximas de suas residências.