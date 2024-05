Agentes da Deam de Campos conduziram as investigações - Divulgação / Polícia Civil

Agentes da Deam de Campos conduziram as investigaçõesDivulgação / Polícia Civil

Publicado 21/05/2024 20:21

Rio - Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, prenderam na segunda-feira (20) um homem que fez ameaças à mulher. O caso ocorreu após uma discussão no bairro Jockey Club. O agressor foi localizado no bairro Parque Aurora, próximo à escola da filha do casal.

A própria vítima fez a denúncia na especializada. Aos agentes, ela relatou que foi ameaçada de morte pelo marido caso algum outro homem se aproximasse dela. Também disse que teve o telefone jogado em um valão que foi imprensada contra o carro pelo homem, que ameaçou fugir com a filha do casal.

O homem foi conduzido à delegacia e foi preso em flagrante pelos crimes de ameaça, dano e contravenção penal de vias de fato.