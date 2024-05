Carlos Eduardo Freire de Brito Filho foi preso por agentes da 5ª DP (Mem de Sá) - Reprodução

Publicado 21/05/2024 19:11 | Atualizado 21/05/2024 19:16

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (21), Carlos Eduardo Freire de Brito Filho, suspeito de filmar e fotografar partes íntimas de jogadoras de vôlei durante os jogos da Liga das Nações, que aconteceram no ginásio do Maracanãzinho, na Zona Norteo.

As investigações da 5ª DP (Mem de Sá), realizadas com apoio da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), apontaram que Carlos Eduardo entrou nos eventos esportivos sem autorização com uma máquina fotográfica semiprofissional. O material estava equipado com lentes de aumento, utilizadas com objetivo de filmar e fotografar as partes íntimas das atletas durante os jogos.

Uma equipe de inteligência da empresa de vigilância contratada pela CBV conseguiu flagrar o momento em que o suspeito utilizava a câmara fotográfica para filmar as vítimas. Com isso, o caso foi denunciado à Polícia Civil, que identificou o homem e o local onde ele estava hospedado.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, os policiais encontraram os vídeos gravados no Maracanãzinho e também de jogos de vôlei de praia disputados no Recife, em Pernambuco, onde Carlos Eduardo mora. Os agentes apreenderam a câmera, um notebook, celular e dois cartões de memória.

O suspeito responderá pelos crimes de importunação sexual e registro não autorizado da intimidade sexual. Carlos Eduardo foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.