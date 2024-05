PM prendeu Francisco Gonçalves da Silva, conhecido como 'Porquinho' - Reprodução

PM prendeu Francisco Gonçalves da Silva, conhecido como 'Porquinho'Reprodução

Publicado 21/05/2024 17:05 | Atualizado 21/05/2024 18:07

Rio - O traficante Francisco Gonçalves da Silva, conhecido como 'Porquinho', de 38 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (21) durante uma operação da Polícia Militar no Complexo da Maré, em Bonsucesso, na Zona Norte. Ligado à facção Comando Vermelho, Francisco é apontado como chefe do tráfico de drogas no Morro das Pedrinhas, no município de Ipu, no Ceará.

Após informações repassadas pelo Disque Denúncia, agentes do Batalhão de Policiamento de Vias Expressas (BPVE) realizaram uma ação conjunta com a equipe de buscas da Subsecretaria de Inteligência da PM e localizaram o foragido.

Porquinho foi condenado a sete anos de prisão em regime fechado por tráfico de drogas pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), além de já ter sido preso por roubo e furto. Ele também estaria envolvido na morte de uma usuária de entorpecentes, enterrada em um matagal na zona rural de Ipu, em 2007. Na época, o caso foi tratado como "queima de arquivo".

Francisco foi encaminhado ao sistema prisional, onde ele ficará à disposição do TJCE. O Disque Denúncia pede que informações sobre a localização de foragidos sejam repassadas por meio de:

- Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

- WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ