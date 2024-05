Campanha arrecadou mais de 15 toneladas de suprimentos em apenas 24h - Reprodução de vídeo

Publicado 21/05/2024 20:56 | Atualizado 21/05/2024 20:57

A campanha de arrecadação de donativos para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul, promovida pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro (Sedcon), somou mais de 15 toneladas de suprimentos em 24h. Três carretas já foram carregadas de doações, sobretudo alimentos não perecíveis, água mineral e fraldas.

A iniciativa 'Consumidor Solidário', que teve início na segunda-feira (20), arrecada as doações no Largo da Carioca, no Centro, das 9h às 17h, até o dia 24 (sexta-feira).

"Estamos liderando essa campanha humanitária, com o compromisso de ajudar a população do Rio Grande do Sul neste momento tão delicado que afetou milhares de pessoas e contamos com a população carioca para fazer a diferença", disse secretário da pasta, Gutemberg Fonseca.

O posto de coleta das doações está seguindo uma lista de necessidades específicas enviadas pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul.

Os itens de maior necessidade neste momento são: água potável, produtos de higiene pessoal (pasta e escova de dentes, sabonetes, desodorantes, fraldas descartáveis para bebês e idosos), material de limpeza (devidamente embalados), ração para animais, alimentos não perecíveis; colchonetes novos ou higienizados e roupas de cama novas ou higienizadas.

A Secretaria de Defesa do Consumidor do Estado do Rio vai disponibilizar ainda um carro de coleta para grandes volumes de doações a serem retirados da residência do doador, nas situações em que o mesmo não consiga transportar até o Largo da Carioca.

A solicitação do doador com esta demanda deverá ser realizada pelo WhatsApp da secretaria (21 - 99336-4848).