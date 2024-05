Estações das linhas 1 e 2 vão receber campanha de imunização contra a gripe - Edu Kapps/SMS

Estações das linhas 1 e 2 vão receber campanha de imunização contra a gripeEdu Kapps/SMS

Publicado 21/05/2024 10:11

Rio - Oito estações do metrô, das linhas 1 e 2, vão receber uma campanha de vacinação contra a gripe nesta quarta (22) e quinta-feira (23). Os pontos de imunização serão montados na Saens Peña, em Triagem, no Maracanã, na Carioca, em Botafogo, no Cantagalo, na Pavuna e em Colégio, e estarão localizadas antes das catracas, para que não seja necessário pagar passagem para receber a vacina.



O imunizante está disponível para todas as pessoas a partir de seis meses de idade. Para recebê-lo, é necessário apresentar um documento de identificação e, apesar de não ser obrigatória, recomenda-se levar a caderneta de vacinação.



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a iniciativa, em parceria com o MetrôRio, tem o objetivo de aumentar a cobertura vacinal contra a influenza, facilitando o acesso à vacina com pontos em locais de grande circulação de pessoas.



Confira os horários da campanha onde encontrar os pontos de vacinação:



Entre 8h e 16h



Carioca: Mezanino;

Botafogo: Acesso A;

Cantagalo: Acesso A.



Entre 9h e 16h

Saens Peña: Corredor do acesso F;

Triagem: Acesso A;

Maracanã: Corredor de acesso à SuperVia.



Entre 8h e 14h



Pavuna: acesso B.



Entre 14h e 19h



Colégio: Acesso A.



A vacina contra a gripe também segue disponível em todas as 238 unidades de Atenção Primária do município, além dos Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, na Zona Sul, e no ParkShoppingCampoGrande, na Zona Oeste.