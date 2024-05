Francisco Carlos Martins Coelho foi preso por homicídio qualificado - Reprodução

Francisco Carlos Martins Coelho foi preso por homicídio qualificadoReprodução

Publicado 21/05/2024 10:49 | Atualizado 21/05/2024 11:17

Rio - A Polícia Civil prendeu um acusado de matar um homem a facadas, em Magé, na Baixada Fluminense. Francisco Carlos Martins Coelho foi localizado no bairro de Piebetá, no mesmo município, nesta segunda-feira (20). O crime aconteceu em março deste ano, após uma discussão por conta do pagamento de bebidas entre o preso e Luiz Carlos de Moura Pinto.

De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), Francisco e Luiz se conheciam e frequentavam o mesmo depósito de bebidas. Na madrugada de 7 de março, eles estavam alterados e discutiram pelo pagamento da conta, depois que a vítima alegou que o acusado tinha recebido troco a mais da proprietária do estabelecimento. Após a briga, os dois foram embora, mas o preso foi para casa e retornou com uma faca.

Ao chegar à Rua Cinco, no Parque Praia Branca, onde fica o depósito, Francisco encontrou Luiz e, depois de conseguir o derrubar no chão, desferiu seis facadas nas regiões do rosto e do tórax da vítima, que morreu no local, ao sofrer uma hemorragia interna. A dona do estabelecimento presenciou o ataque e chegou a prestar depoimento na especializada. Contra o acusado foi cumprido um mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado.

A DHBF recebe informações sobre investigações e identificação de criminosos pelo Disque Denúncia da delegacia, por meio do WhatsApp (21) 99805-4394. O anonimato é garantido.