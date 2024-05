Prédios são demolidos por ausência de licença para construção - Divulgação / Seop

Prédios são demolidos por ausência de licença para construçãoDivulgação / Seop

Publicado 21/05/2024 11:48

Rio - Dois prédios irregulares em construção na comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio, estão sendo demolidos, nesta terça-feira (21), por agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop) e policiais militares.



Segundo a Seop, as construções, erguidas em área de encosta, totalizam 2.100 m², e são divididas entre um prédio de cinco pavimentos e dois apartamentos por andar e outro com dois pavimentos e quatro por andar. "Estima-se um prejuízo de R$ 6,1 milhões aos responsáveis pela obra", informou a Secretaria.



"Os prédios não têm licença, segurança e não tem nenhuma autorização da Prefeitura, tendo em vista que ficam em área que compromete o meio ambiente", explica o secretário de Ordem Pública Brenno Carnevale.

Como os imóveis são de difícil acesso, os responsáveis estão conduzindo a demolição manualmente. Também participam da operação agentes da Guarda Municipal e da RioLuz.