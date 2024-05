Novo quintal conta com horta para educação das crianças - Farmanguinhos / Fiocruz

Novo quintal conta com horta para educação das criançasFarmanguinhos / Fiocruz

Publicado 21/05/2024 11:43 | Atualizado 21/05/2024 11:44

Espaço foi construído com materiais que respeitam as espécies locais e a topografia do terreno Farmanguinhos/Fiocruz

Rio - A Escola Municipal Joaquim Fontes, na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio, passará a contar com um espaço externo lúdico, voltado para educação ambiental e para o desenvolvimento da saúde. O "quintal de aprendizado", construído pelo Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos/Fiocruz) e pelo Grupo Alfazendo, organização civil sem fins lucrativos, faz parte do projeto Verde que Te Quero Verde. A inauguração será na manhã desta quarta-feira (22).A área é formada por um "caminho da ciência", jardim sensorial, canteiros brincantes e uma horta orgânica."A ideia de uma escola com um território saudável e sustentável é um sonho que tínhamos há muito tempo, quando nos deparávamos com a questão do lixo e da dengue na Cidade de Deus", explica Magali Portela, da Assessoria de Gestão Social (AGS) de Farmanguinhos/FiocruzO local foi desenvolvido com a utilização de pallets, bombonas, troncos, galhos, plantas e pedras, que respeitam as espécies locais e a topografia do terreno. A decoração ainda conta com pinturas em pedras, associando figuras e nomes de insetos e micro-organismos de jardins, como parasitas.