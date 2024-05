Yuri foi preso por homicídio qualificado - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 21/05/2024 12:23 | Atualizado 21/05/2024 14:11

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (20), um homem suspeito de matar o namorado de sua ex-companheira, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O crime, que ocorreu em janeiro deste ano, foi motivado por ciúmes.

De acordo com a polícia, Yuri Araújo Santos foi preso por homicídio qualificado. As investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) apontam que Marcus Vinicius de Oliveira Sobrinho tinha um relacionamento com a ex-namorada do suspeito. Na época, a jovem e Yuri tiveram uma discussão e o rapaz interveio para protegê-la. No entanto, Yuri o ameaçou e disse que voltaria para se vingar.

No dia 17 de janeiro, Yuri foi até o trabalho de Marcus Vinicius, na Rua Philomeno Coelho, no bairro Santa Rita, e o matou a tiros. Em seguida, o suspeito fugiu. Agentes da especializada localizaram o criminoso na casa de parentes. Após as formalidades legais, Yuri ficará à disposição da Justiça.