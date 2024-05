Profissionais da Light foram enviados ao RS para auxiliar empresas de energia do estado - Reprodução

Publicado 21/05/2024 12:40

Rio - Profissionais especializados em rede de energia subterrânea, funcionários da Light, foram enviados nesta terça-feira (21) ao Rio Grande do Sul para auxiliar na religação da energia no estado. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, acompanhou o embarque.

"A Light é uma das maiores especialistas em redes subterrâneas do Brasil e mais de 500 quilômetros de redes no Rio Grande do Sul, em especial na Região Metropolitana, são subterrâneas. A Light está enviando servidores locais a fim de que a gente possa restabelecer o mais rápido possível, já que a água está baixando, a energia do Rio Grande do Sul", destacou o ministro.Segundo Silveira, o estado contabilizou cerca mil unidades habitacionais sem energia após as fortes chuvas e inundações. Conforme a água está baixando, a energia está sendo restabelecida nos locais."Nós chegamos a ter mais de dois milhões de pessoas sem energia. Eram mais de 570 mil unidades consumidoras sem energia. Nós já restabelecemos mais de 300 mil unidades consumidoras. E à medida que a água vai baixando, nós estamos com um contingente de mais de quatro mil homens, para que a gente possa restabelecer a energia o mais rápido possível, diminuindo e minimizando o sofrimento de todas as gaúchas e gaúchos", explicou Silveira.A iniciativa surgiu através do Ministério de Minas e Energia (MME), que mobilizou empresas de distribuição de energia do país para dar apoio ao trabalho de reconstrução das cidades do Rio Grande do Sul após a tragédia que atingiu o estado.Entre as empresas acionadas, a Light está atuando em parceria com as companhias do Sul e participando do planejamento para a religação da rede de energia. Ao total, 13 viaturas e 43 profissionais embarcaram em avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para dar suporte ao estado, já que muitas das áreas afetadas possuem redes subterrâneas de energia.Um dos profissionais enviados o Sul foi o técnico de campo Pedro Ernesto Torres, colaborador da Light há 14 anos, que vai embarcar a 20 dias do aniversário de quatro anos de seu filho, João Pedro:“Encaro esta convocação com bastante carinho e amor. Pessoas perderam suas histórias, seus familiares e bens materiais. Saber que vamos poder participar da reconstrução da região e poder levar um pouco mais de conforto para tantos é muito especial”, conta.Ao todo, a Light vai enviar um gerente, dois engenheiros, 13 técnicos de campo, um técnico de segurança e 26 eletricistas.A distribuidora carioca também está desmobilizando os 98 geradores instalados nas ilhas do Governador e de Paquetá para que sejam liberados e destinados ao RS. A companhia está intermediando o contato entre os fornecedores dos equipamentos e as distribuidoras gaúchas.