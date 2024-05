Câmera de segurança flagrou momento em que homem rende funcionária da bilheteria - Divulgação

Câmera de segurança flagrou momento em que homem rende funcionária da bilheteriaDivulgação

Publicado 21/05/2024 13:55 | Atualizado 21/05/2024 17:12

Rio - Um criminoso invadiu e assaltou a bilheteria da estação de trem da SuperVia em Anchieta, Zona Norte do Rio, nesta terça-feira (21). Dois funcionários que estavam no local foram rendidos e tiveram que entregar pertences, além de cerca de R$ 1.400 em dinheiro do caixa. O roubo aconteceu por volta das 7h40.

O sistema de câmeras de segurança instalado no interior da cabine flagrou a ação do bandido. No registro, é possível ver o homem, que usa boné preto, óculos e roupas pretas, exigindo que a funcionária entregue todo o dinheiro do caixa da estação.

Veja o vídeo:

Criminoso armado invade bilheteria, rende funcionários e rouba estação de trem em Anchieta, na Zona Norte.#Roubo #Anchieta #ODia



Crédito: Divulgação pic.twitter.com/tyJcYPh9dl — Jornal O Dia (@jornalodia) May 21, 2024

Segundo a Polícia Militar, agentes do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) foram acionados pelas vítimas, mas o suspeito já havia fugido do local. O caso foi registrado na 31ª DP (Ricardo de Albuquerque).

Em nota, a SuperVia lamentou o episódio e reforçou que adota "todas as medidas possíveis para garantir a integridade de seus colaboradores".