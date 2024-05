Presos foram encaminhados para a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) - Divulgação

Publicado 21/05/2024 14:56 | Atualizado 21/05/2024 15:56

Rio - Seis homens foram presos em flagrante, nesta terça-feira (21), na cidade do Rio e em outros cinco municípios do estado em uma operação da Polícia Civil contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. De acordo com a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), responsável por deflagrar a 3ª fase da 'Operação Bad Vibes', os presos armazenavam material pornográfico e são suspeitos pelo crime de pedofilia.

As prisões foram feitas em seis endereços alvos de mandados de busca e apreensão, sendo um na capital, outros em Quissamã, Três Rios, São Gonçalo e Sumidouro. Nos endereços, os investigadores identificaram que os presos armazenavam farto material pornográfico infantil.

Na ação, os policiais apreenderam aparelhos celulares, computadores, além de discos rígidos (HDs) que serão encaminhados à perícia para análise.

Segundo a Polícia Civil, a ação desta terça-feira teve apoio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), da 108ª DP (Três Rios) e 111ª DP (Sumidouro), além da perícia do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE).

A 'Operação Bad Vibes' também acontece em outros estados do país e faz parte de uma mobilização nacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), junto com policiais civis do país. Os atos fazem parte do desdobramento dos eventos do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que ocorrem ao longo do mês de maio.