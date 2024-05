Ônibus são sequestrados por criminosos e feitos de barricadas em Cordovil, na Zona Norte - Reprodução/Redes sociais

Ônibus são sequestrados por criminosos e feitos de barricadas em Cordovil, na Zona NorteReprodução/Redes sociais

Publicado 21/05/2024 17:04

Rio - A circulação de trens do ramal Gramacho foi afetada, na tarde desta terça-feira (21), devido a um intenso tiroteio em Cordovil, na Zona Norte. Moradores da Cidade Alta disseram que ouviram os disparos por volta das 16h30. Nesse mesmo local, dois ônibus da linha 335 (Cordovil x Tiradentes) foram sequestrados por criminosos e usado como barricada para impedir a passagem da Polícia Militar. Carros eu um caminhão também foram usados como barricada na via. Alunos e idosos precisaram se jogar no chão do ônibus para se protegerem dos tiros.

fotogaleria

Confira:

Criminosos atravessam carros para impedir passagem da Polícia Militar em Cordovil, na Zona Norte do Rio.#Crime #RioDeJaneiro #ODia



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/CrEX1NU4D3 — Jornal O Dia (@jornalodia) May 21, 2024

A Polícia Militar informou que agentes do 16º BPM (Olaria), com apoio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), estão realizando operação na comunidade Cinco bocas, em Brás de Pina, desde a manhã desta terça-feira (21). De acordo com a unidade, criminosos fecharam as vias e os militares estão reforçando o policiamento no local.

Segundo a Supervia, concessionária que administra o serviço de trens, em função do tiroteio nas proximidades da estação Brás de Pina, a operação do ramal aconteceu, por cerca de duas horas, somente entre as estações Central do Brasil x Penha e Duque de Caxias x Saracuruna. As estações Penha Circular, Brás de Pina, Cordovil, Parada de Lucas e Vigário Geral ficaram fechadas para embarque e desembarque neste período. Às 19h o serviço foi normalizado.

Nas redes sociais, passageiros que tentam voltar para casa reclamam da falta de informação nas plataformas da Supervia. "Passageiros estão perdidos na estação da Penha. Não tem nenhum funcionário para orientar sobre a paralisação das estações", reclamou um usuário do serviço. Há ainda outros passageiros tentando contato com a concessionária para saber sobre os horários dos próximos trens nas estações afetadas pelo tiroteio.

Em nota, a Rio Ônibus disse que nos últimos 12 meses já foram 153 veículos sequestrados por criminosos. "O Rio Ônibus repudia mais este episódio de violência e reforça seu pedido ao Poder Público para que garanta a segurança e o direito de ir e vir do cidadão no Rio de Janeiro".

Tiroteio afetou unidades de saúde e escola

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o Centro Municipal de Saúde José Breves dos Santos acionou o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, suspendeu o funcionamento na tarde desta terça-feira (21). Já a Clínica da Família Nilda Campos de Lima mantém o atendimento à população. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, foram suspensas.

A Secretaria de Estadual de Educação informou que o Colégio Estadual República de Guiné Bissau, na Cidade Alta, teve as atividades afetadas momentaneamente, nesta tarde.