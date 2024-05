Sete criminosos foram presos com armas e drogas nas comunidades do Urubu e do Dezoito, na Zona Norte - Divulgação / PMERJ

Publicado 22/05/2024 11:22 | Atualizado 22/05/2024 11:59

Rio - Mais de 10 suspeitos foram presos durante operações da Polícia Militar em comunidades da Zona Norte, na manhã desta quarta-feira (22). Segundo a PM, nos morros do Urubu e Dezoito, onde três escolas ficaram fechadas, sete foram detidos e um foi levado sob custódia para o hospital. Já na Ilha do Governador, agentes do 17° BPM (Ilha do Governador) prenderam três homens.

A equipe do 3º BPM (Méier), além das sete prisões, apreendeu um fuzil, duas pistolas, rádios transmissores e uma grande quantidade de drogas, no Urubu e no Dezoito. De acordo com a polícia, no local, os policiais foram atacados por criminosos e houve confronto. Após a troca de tiros, um suspeito foi encontrado ferido e levado para o Hospital Municipal Salgado Filho, onde está sob custódia.

Na Ilha do Governador, um intenso tiroteio assustou os moradores durante uma operação do 17° BPM (Ilha do Governador) na comunidade do Barbante. Até o momento, três foram presos e dois fuzis, um colete balístico, um carregador e duas pistolas foram apreendidas. No início da manhã, homens interditaram a Estrada das Canárias, próximo ao Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão, com pneus incendiados.

Os agentes do 9° BPM (Honório Gurgel) fazem uma ação nas comunidades do Campinho e Fubá. De acordo com a PM, o objetivo é interromper as atividades de criminosos envolvidos em disputas territoriais da região. Nestas, até o momento, ainda não há informações sobre prisões, apreensões ou confrontos.

Na Baixada Fluminense, militares do 39° BPM (Belford Roxo) estão no complexo de comunidades do Parque Floresta e do São Leopoldo. A ação, segundo a corporação, pretende reprimir o roubo de veículos e interromper as atividades de criminosos. Nesta, também não há registro de apreensões ou confrontos.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que, no Campinho, no Morro do Fubá e na comunidade do Dezoito, as unidades escolares atendem presencialmente. No Barbante, na Ilha do Governador, os seis colégios acionaram o protocolo de segurança e atendem com frequência baixa de alunos. Já no Morro do Urubu, três escolas foram impactadas. No entanto, a pasta não detalhou quantos jovens ficaram sem aula.

