Barricadas incendiadas interditaram a Estrada das Canárias, próximo ao Aeroporto do Galeão - Reprodução / TV Globo

Barricadas incendiadas interditaram a Estrada das Canárias, próximo ao Aeroporto do GaleãoReprodução / TV Globo

Publicado 22/05/2024 08:29 | Atualizado 22/05/2024 16:37

Rio - Um intenso tiroteio assustou os moradores da Ilha do Governador, na Zona Norte, na manhã desta quarta-feira (22). Segundo a Polícia Militar, o 17° BPM (Ilha do Governador) realiza uma operação na comunidade do Barbante, onde três suspeitos de integrar o tráfico de drogas da região foram presos.

Por voltar das 7h30, homens interditaram a Estrada das Canárias, próximo ao Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão, com pneus incendiados que criaram uma densa fumaça preta. O Centro de Operações Rio (COR) recomendou que os motoristas evitassem a região, que já tem a via liberada.

De acordo o perfil Onde Tem Tiroteio (OTT), os primeiros disparos foram ouvidos às 6h56, na comunidade do Barbante. Nas redes sociais, moradores relataram os momentos de tensão. "Levantei pra ir pro médico e, quando cheguei nas Canárias, vi que ninguém entra e ninguém sai", disse uma jovem. "Está feia a coisa na Ilha do Governador", escreveu um homem. "Mais uma vez a Ilha do Governador sendo notícia e nunca é por coisa boa", relatou outra mulher.

Segundo a PM, a operação tem como objetivo a repressão do grupo criminoso que atua na disputa territorial da região. Além das prisões, dois fuzis, um colete balístico, um carregador e duas pistolas foram apreendidas. O policiamento segue reforçado na região.

Imagens aéreas do 'Bom Dia Rio', da TV Globo, flagraram dezenas de homens jogando os pneus na pista e ateando fogo. Diversos carros e motos tiveram que voltar na contramão para encontrar outros acessos.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a Clínica da Família Assis Valente suspendeu o funcionamento, em razão do conflito.

A Secretaria Municipal de Educação (SME) afirmou que "as escolas não ficam dentro da área de confronto, na Estrada das Canárias, mas no entorno. Mesmo assim, as unidades acionaram o protocolo de segurança e estão funcionando com baixa frequência de alunos".