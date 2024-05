Projeto de Paulo José Tripoloni, Pablo Mora Peludo, Gabriel Costa Dantas e Fernanda Macedo Haddad - Divulgação



Publicado 22/05/2024 15:07 | Atualizado 22/05/2024 15:35

Rio - A Fiocruz e o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-RJ) anunciaram, nesta terça-feira (21), o projeto vencedor do concurso para a escolha do projeto arquitetônico e paisagístico do Memorial Covid-19 Fiocruz - Ciência e Saúde. A proposta é da equipe paulista formada por Paulo José Tripoloni, Pablo Mora Peludo, Gabriel Costa Dantas e Fernanda Macedo Haddad.

O grupo receberá a premiação durante uma cerimônia nesta quinta-feira (23), no campus sede em Manguinhos, a partir das 15h. De acordo com o júri, o projeto "une circulação e contemplação, demonstrando grande sensibilidade e entendimento sobre o memorial, com a rememoração da pandemia e dos sofrimentos a ela associados. Além disso, ressalta a importância da ciência e a resiliência dos sobreviventes, narrando de modo poético as fases do evento pandêmico".

"O trabalho resulta em um conjunto que abre visuais e acessos para a vegetação, diferencia-se da arquitetura existente no entorno e marca a paisagem do local", diz um trecho da ata da comissão julgadora.

O segundo lugar ficou com a equipe composta por Gabriela Giraldez Barros, Guilherme Albamonte Mejias, Pedro Augusto Galbiati Silva Giachini, Danielle Mascaro Pioli e Dra. Norma Mejias Quinteiro (enfermeira consultora). Os mineiros mineiros Augusto e Flávia Rodrigues Dilascio ficaram em terceiro.

As menções honrosas, que possuem potencial tanto do ponto de vista conceitual como projetual, foram concedidas a cinco grupos. Os responsáveis técnicos pelas propostas são: Eron Costin (PR), Antonio Roberto Zanolla (SP), Maria Cristina Motta Oliverio (SP), Matheus Augusto de Oliveira e Carvalho (DF) e Duarte Vaz Guedes e Silva (RJ).

"As propostas oferecidas responderam bem ao edital e seguramente tanto a Fiocruz quanto o IAB-RJ estarão oferecendo à sociedade um espaço de memória", afirmou a presidente do Departamento Rio de Janeiro do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-RJ), Marcela Abla.

Espaço do reflexão

O projeto vencedor do Concurso Memorial Covid-19 Fiocruz – Ciência e Saúde apresenta um espaço de serenidade com objetivo de inspirar reflexão e transformação. Além disso, retrata momentos vividos durante a pandemia: as angústias, preocupações, isolamento, mudanças e a esperança de superação, promovendo um conceito de continuidade da vida.

A proposta cria uma praça protegida na área mais movimentada, a Avenida Brasil, e a entrada principal do campus sede da Fiocruz. A organização dos fluxos pelos acessos direciona o olhar dos transeuntes para a natureza.

"Fomos inspirados a criar empenas que, servindo de proteção acústica e visual, também preserva um espaço de acolhimento da alma. Este é um isolamento às avessas da pandemia. Um local de paz, verdade e ao som dos pássaros que nele habitam", explicam os autores na proposta enviada.

As empenas brancas que envolvem o conjunto tem o objetivo de representar lenços que enxugam lágrimas, enquanto a água flui em direção aos lagos, simbolizando transformação e renascimento. Ao percorrer o memorial, os visitantes são guiados à contemplação e incentivados a continuar através da interação lúdica com os espaços naturais.

A cerimônia de premiação é aberta ao público e acontecerá no auditório Museu da Vidal Fiocruz. Também haverá transmissão ao vivo pela internet no canal da Fiocruz e do IAB-RJ na plataforma Youtube.