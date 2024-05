Secretário Mauro Farias durante apresentação na 10ª edição da e-Gov Conference - Divulgação

Publicado 23/05/2024 11:23 | Atualizado 23/05/2024 11:27

O Rio de Janeiro foi destaque na maior conferência de governo digital do mundo, realizada na Estônia. O secretário de Estado de Transformação Digital, Mauro Farias, apresentou, na 10ª edição da e-Gov Conference, nesta quinta-feira (23), as principais ações do Governo do Rio na área. O estado é o primeiro da América do Sul a realizar uma palestra na programação do palco principal do evento.

Uma das inspirações para o desenvolvimento do RJ Digital, programa de digitalização estadual, foi o modelo usado pelo governo da Estônia, no norte da Europa, reconhecido como um dos mais digitais do mundo. O gestor apresentou ao público, composto por representantes de diversos países, ações como o programa RJ Digital, sua expansão aos municípios, o portal integrado de serviços ( www.rj.gov.br ) e o impacto econômico da transformação digital no estado.

"Gostaria de agradecer o convite e destacar que é uma grande honra estar neste palco tão importante representando o Rio. Hoje temos o maior projeto de transformação digital do Brasil e seguimos avançando para ter 100% dos serviços estaduais disponibilizados digitalmente por meio do www.rj.gov.br. O portal, inclusive, já foi premiado em acessibilidade por sua linguagem simples, inclusiva, democrática e transparente. Agradeço o apoio do governador Cláudio Castro, do presidente do Proderj, Flávio Rodrigues, e a todos os servidores que trabalham intensamente neste grande objetivo”, destacou Mauro Farias.

O Rio também está presente nas grandes discussões sobre o tema e tem recebido diversos prêmios nos últimos anos. Em 2023, por exemplo, o estado venceu três categorias do prestigiado Prêmio Gov.Digital. Além disso, também conquistou o 3° lugar no ranking nacional que mede a oferta de serviços digitais.

Além disso, o Governo do Rio será o primeiro do país a oferecer serviços do Poupa Tempo em unidades físicas e de forma integrada no portal do estado.