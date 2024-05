Rio amanheceu com céu limpo e calor nesta quinta-feira (23) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 23/05/2024 10:27 | Atualizado 23/05/2024 13:45

Rio - O Rio amanheceu nesta quinta-feira (23), pelo segundo dia consecutivo, com calor e céu limpo na cidade. Porém, conforme a previsão do Alerta Rio, o tempo já muda na sexta (24) e uma nova frente fria deve chegar no fim de semana, deixando o céu nublado e trazendo chuva para os cariocas.

A máxima desta quinta é de 34°C, com mínima de 17°C, e ventos variando de fracos a moderados. As nuvens começam a preencher o céu a partir da noite e, na manhã de sexta-feira (24), a cidade já deve acordar nublada. No entanto, as temperaturas permanecem altas, com máxima prevista de 35°C e mínima de 20°C.



Ainda de acordo com o Alerta Rio, a chuva pode começar a cair no fim da noite de sexta, mas é no sábado (25) que a frente fria chega, com os termômetros registrando 27°C de máxima, uma queda de 8°C em relação à sexta. A mínima será de 18°C. A previsão é de céu nublado a encoberto, chuva fraca a moderada a qualquer momento e ventos variando de moderados a fortes.



O domingo (26) também será de céu com muitas nuvens, chuva fraca a moderada a qualquer momento e ventos fortes, com a temperatura caindo um pouco mais. A máxima prevista é de 24°C, 3°C a menos do que no sábado, e mínima de 17°C.



Na segunda-feira (27), o frio permanece, mas o céu deve ficar menos encoberto. A previsão continua sendo de chuva fraca a moderada a qualquer momento do dia, com ventos fortes.