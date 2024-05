Vinte e Cinco motos foram apreendidas em ação contra "rolezinhos" - Divulgação / Seop

Publicado 23/05/2024 09:25

Rio - Em mais uma ação para coibir os "rolezinhos" na cidade, 25 motos e um carro foram apreendidos pela Secretaria de Ordem Pública (Seop) e pela Polícia Militar na Zona Norte, nesta quarta-feira (23). A operação ocorreu durante a madrugada nos bairros de Piedade, Engenho da Rainha, Anchieta e Vila Kosmos e recebeu apoio do 2°BPM (Botafogo), 3°BPM (Méier), 9°BPM (Honório Gurgel) e 41°BPM (Colégio).

Os "rolezinhos", como são conhecidos os encontros para realizar manobras e acelerar por diferentes vias, têm sido alvo de diversas ações da Seop durante o mês de maio. De acordo com a pasta, o objetivo das operações é manter a ordem no trânsito e reprimir o barulho causado pelos motores que tanto incomoda os moradores.

Na última sexta-feira (17), mais de 30 motos foram apreendidas pela PM, em conjunto com a Seop, em outra ação de combate aos "rolezinhos" na cidade.

As apreensões foram feitas nos bairros do Catete, na Zona Sul, e na Tijuca e Vila Isabel, na Zona Norte. As ações aconteceram simultaneamente e contaram com o apoio do 2º BPM (Botafogo), 6º BPM (Tijuca), 9º BPM (Rocha Miranda) e 41º BPM (Irajá).

Ainda segundo a Seop, ao todo 252 motos foram apreendidas e 194 multas aplicadas pelos agentes, desde o início de maio.