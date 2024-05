Imagens registram momento do atropelamento em Vila Isabel - Reprodução

Rio – O taxista que atropelou o passeador de cães Vinicius da Silva Motta, de 23 anos, em Vila Isabel , na Zona Norte, foi indiciado, nesta quarta-feira (22), por tentativa de homicídio. Segundo o delegado responsável pela investigação, Leandro Gontijo, o condutor já possuía inquéritos por dirigir embriagado e destruir a porta de um posto de gasolina, além de estar com a carteira de motorista suspensa.

"Ele já foi preso em flagrante por dirigir embriagado e isso agravou bastante a situação dele pelo meu entendimento, então ele foi indiciado por tentativa de homicídio doloso com dolo eventual", explicou Gontijo.

Na ocasião, o motorista fugiu sem prestar socorro. O caso ocorreu em 3 de abril deste ano enquanto o jovem voltava de um bar onde tinha ido encontrar amigos para assistir ao jogo do Botafogo no Estádio Nilton Santos, no Engenhão. Devido ao acidente, ele perdeu oito dentes e fraturou a mandíbula.



Ao DIA, Vinicius relatou como anda a recuperação após o acidente, já que ele precisou realizar uma cirurgia para reconstrução da mandíbula e chegou a perder muito peso.

"Estou melhorando aos poucos, me recuperando em casa. Mas tem sido difícil, no início muitas dores, não só no rosto como no restante do corpo, a alimentação sendo apenas líquida e pastosa está dificultando bastante a nutrição que eu tinha antes do acidente, cheguei a perder 12 kg. Sinto saudades das comidas gostosas que minha mãe faz, de poder sair ou realizar uma atividade, como por exemplo ir ao jogo do Botafogo com meus amigos", disse.

O jovem contou também o que espera após o indiciamento do taxista. "Espero que a justiça seja feita, visto que não é a primeira vez que o acusado tem problemas com a Justiça. É inadmissível após o ocorrido que ele saia impune, ele quase tirou minha vida e desestruturou minha família. Só espero que a Justiça faça o correto e o quanto antes", finalizou.

Ainda na ocasião, imagens do atropelamento foram registradas por câmeras de segurança da região e viralizaram nas redes sociais. No vídeo, o jovem aparece caminhando quando é atingido pelo táxi e é arremessado pelo ar.



Segundo o advogado da vítima, Sérgio Garcia, o próximo passo é o pedido de prisão do suspeito.