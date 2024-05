Câmeras de segurança flagraram a ação dos criminosos na Zona Sul - Reprodução

Publicado 23/05/2024 11:52 | Atualizado 23/05/2024 11:55

Rio - Policiais civis prenderam, nesta quarta (22) e quinta-feira (23), integrantes de uma quadrilha especializada em saidinhas de banco e roubar relógios de luxo na Zona Sul. As prisões foram realizadas no Centro da cidade, em Água Santa, Queimados e Duque de Caxias.

Gustavo Barbosa Ferreira, Luis Henrique da Silva, Bruna França Nunes e Fábio Aguiar Correa do Nascimento integravam a quadrilha e cada um possuía uma função previamente definida para realização do crime. Os quatro vão responder por roubo duplamente qualificado e associação criminosa armada. Gustavo Barbosa Ferreira, Luis Henrique da Silva, Bruna França Nunes e Fábio Aguiar Correa do Nascimento integravam a quadrilha e cada um possuía uma função previamente definida para realização do crime. Os quatro vão responder por roubo duplamente qualificado e associação criminosa armada.

"A Bruna tirava foto da vítima e depois tirava foto do dinheiro que conseguiram roubar. Ela já estava no carro fugindo após subtrair a vítima que foi escolhida dentro do banco", explicou o delegado titular da 12ª DP (Copacabana), Ângelo Lages, responsável pelas investigações.



De acordo com a corporação, eles faziam parte da maior quadrilha de roubadores atualmente em atividade no Estado do Rio.



Após crimes praticados na Zona Sul e no Centro do Rio, a polícia realizou a identificação - a partir de imagens de câmeras de segurança - de um dos veículos utilizados pela quadrilha e foi verificado que seu proprietário já possuía condenação anterior por roubo.



Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em três endereços de Gustavo Ferreira, proprietário do veículo, no Recreio dos Bandeirantes, em Água Santa e Todos os Santos.



Na residência de Gustavo foi encontrado o carro, um Hyundai I30 preto, utilizado nos crimes, além de uma bolsa e cartões bancários de uma vítima.



A partir da apreensão, os agentes chegaram até Bruna França Nunes, apontada como líder da quadrilha, responsável por organizar, escolher as pessoas que iriam ser assaltadas e atuar como olheira das vítimas.



Luis Henrique da Silva era o responsável pela abordagem das vítimas, sempre com uso de arma de fogo. Já Fábio Aguiar Correa do Nascimento foi apontado como o condutor da motocicleta e Gustavo Ferreira como o condutor do veículo I30, utilizado para a chegada e fuga de parte da quadrilha.