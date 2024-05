O ferro-velho foi interditado pelos agentes - Divulgação

O ferro-velho foi interditado pelos agentesDivulgação

Publicado 24/05/2024 18:01 | Atualizado 24/05/2024 18:29

Cerca de uma tonelada de cobre foi apreendida nesta sexta-feira (24), durante fiscalizações da Secretaria de Ordem Pública e a Polícia Militar em ferros-velhos na Zona Oeste do Rio.

Na ação em um estabelecimento da Avenida Ribeiro Dantas, em Bangu, Zona Oeste do Rio, cerca de meia tonelada foi retida. O material encontrado não tinha procedência comprovada e o responsável pelo estabelecimento foi conduzido para a 34ª DP (Bangu). Além disso, os agentes apreenderam 275 celulares e carcaças de aparelhos telefônicos. O ferro-velho foi interditado pelos agentes.

Em outro ferro-velho, dessa vez na Rua C2, em Padre Miguel, as equipes apreenderam 300 quilos de cobre, também sem procedência. Os agentes também fizeram um corte de energia clandestina. Ao todo, nas duas ações, foram apreendidos 11 objetos perfuro-cortantes.

Ao todo, nas duas ações, foram apreendidos 11 objetos perfuro cortantes Divulgação

"Seguimos nessa cruzada contra o furto e receptação de fios e cobre que, em sua grande parte, são receptados pelos ferros-velhos. Essa é mais uma grande apreensão que fazemos, em conjunto com a Polícia Militar, e que mostra a atuação do Município no auxílio à segurança pública", reforça o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.



Desde 2021 a Secretaria de Ordem Pública já apreendeu aproximadamente 116 toneladas de fios e cobres nas fiscalizações de ferros-velhos, além de 614 facas e materiais perfurocortantes. As ações já interditaram 118 estabelecimentos por infrações diversas.