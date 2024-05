Carregadores, armas e munições foram apreendidos na Vila Vintém - Divulgação / Polícia Militar

Publicado 29/05/2024 11:59 | Atualizado 29/05/2024 18:01

Rio - Policiais militares apreenderam, na manhã desta quarta-feira (29), 16 armas, 60 granadas e mais de 400 carregadores na comunidade Vila Vintém, em Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio. Segundo a PM, agentes do 14º BPM (Bangu) estavam em operação na região com objetivo de "desarticular as ações de facções".



Durante patrulhamento na Travessa do Imperador, também foram encontradas 17 mil munições, 15 silenciadores, dois bloqueadores de sinal e um kit Roni, equipamento para tiro recreativo. Entre as armas apreendidas, estão: 11 pistolas, cinco submetralhadoras artesanais e uma espingarda. O material foi encaminhado à 34ª DP (Bangu).

Como parte das ações desencadeadas na operação, policiais também removeram barricadas que impediam a livre circulação de veículos e pedestres por vias na Vila Vintém.



Nas comunidades Vila Kennedy, Curral das Éguas, 77, Minha Deusa, Light, Cosme Damião, Rua I, Selvinha e São Bento, todas na Zona Oeste, seis suspeitos foram detidos com drogas e um rádio de comunicação. O grupo transitava em um carro pela Rua Marechal Barbedo, em Realengo, quando foi abordado por policiais. A ocorrência foi encaminhada para a 33ª DP (Realengo).



Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que as unidades da região estão funcionando normalmente. Procurada sobre possíveis interrupções no funcionamento de escolas, a Secretaria Municipal de Educação, no entanto, ainda não retornou.

Manhã de operações no Rio



Policiais militares também estão atuando em outras regiões da cidade. Na Zona Norte, agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) atuaram no Complexo do Chapadão, onde equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC) apreenderam um fuzil calibre 5.56, uma pistola calibre 9mm, uma granada e drogas a serem contabilizadas. Na comunidade do Urubu atuou o 3° BPM (Méier).



Já na Baixada Fluminense, policiais do 15° BPM (Duque de Caxias) prenderam um criminoso e, com ele, apreenderam uma pistola calibre 9mm, munição, uma granada artesanal, um rádio de comunicação e drogas, na comunidade do Sapinho, em Duque de Caxias.

Na mesma região, policiais do 20° BPM (Mesquita) estavam em operação no Conjunto Grão Pará, em Nova Iguaçu.



Além disso, uma equipe do 7° BPM estava em operação e removeu barricadas no Complexo do Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana.