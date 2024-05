Rio de Janeiro

Mapa da fome: Cerca de meio milhão de cariocas sofrem com insegurança alimentar grave

Dados foram levantados em uma pesquisa da "Frente Parlamentar contra a Fome e a Miséria no Município do Rio de Janeiro" da Câmara Municipal, em parceria com o Instituto de Nutrição Josué de Castro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)