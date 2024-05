Movimentação na Rodoviária Novo Rio, nesta quarta-feira (29). - Renan Areias/Agência O Dia

Movimentação na Rodoviária Novo Rio, nesta quarta-feira (29).Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 29/05/2024 15:47 | Atualizado 29/05/2024 16:12

Rio - A movimentação de passageiros na Rodoviária do Ri, no início da tarde desta quarta-feira (29), véspera do feriado de Corpus Christi, foi tranquila. De acordo com a Rodoviária do Rio, concessionária responsável pelo terminal, a expectativa é de que mais de 40 mil pessoas passem pelas plataformas de embarque até esta quinta-feira (30). Até segunda, a expectativa é de mais de 210 mil passageiros.

Os destinos mais procurados são as regiões de curta distância, como as cidades turísticas do estado do RJ , nas regiões da Costa do Sol, Serrana, Interior e Vale do Café. O terminal também tem boa procura para cidades de Minas Gerais e São Paulo.

fotogaleria

Apesar do tempo ruim, a Região dos Lagos é outro destino procurado pelos viajantes. É o caso da assistente social aposentada Glícia Nick de Oliveira, de 64 anos, que vai para Rio das Ostras. Moradora do Maracanã, ela conta que viaja com frequência para a cidade no litoral fluminense. "Estou indo para participar de um festival de Jazz e Blues", disse.



A aposentada disse ainda que costuma viajar mais cedo para evitar pegar trânsito no percurso até o destino: "Amanhã, o trânsito vai estar pesado e a primeira atração do festival começa às 11 h. (...) Teve uma vez que levei nove horas dirigindo para Arraial do Cabo. Depois, dessa experiência, procurei organizar a viagem mais cedo".

De acordo com a Rodoviária do Rio, o terminal deve registrar pouco mais de 216 mil passageiros ao longo de todo o feriadão, de quarta a segunda-feira (3). Por conta da demanda, as 39 viações, que operam mais de 230 linhas rodoviárias no terminal, programaram 1.244 ônibus extras, totalizando quase 6.974 coletivos de viagens.

fotogaleria

Para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, o terminal rodoviário conta com um ponto de coleta de doações de roupas de frio e cobertores. Todas as peças doadas ao longo dos próximos meses serão levadas para a região, através da viação Nossa Senhora da Penha.