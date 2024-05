Carga de cigarros roubados foi apreendida dentro de uma van - Reprodução / @pmerj

Carga de cigarros roubados foi apreendida dentro de uma vanReprodução / @pmerj

Publicado 30/05/2024 09:09 | Atualizado 30/05/2024 12:33

Rio - Uma carga de cigarros roubados, avaliada em R$ 150 mil, foi recuperada pela Polícia Militar nesta quarta-feira (29). A ação, que aconteceu no Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, terminou com um homem preso.

Segundo a PM, agentes do 17º BPM (Ilha do Governador) receberem informações sobre um roubo de carga na comunidade Vila Joaniza. Ao chegarem ao local da denúncia, um carro e uma moto foram encontrados e houve confronto entre os policiais e os criminosos. Ninguém ficou ferido.

Um homem de 43 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso na ação. Os outros bandidos, no entanto, conseguiram escapar.

O material roubado foi localizado dentro de uma van. Nela, havia várias caixas, que guardavam 20.680 maços de cigarros de diferentes marcas e três pranchetas com anotações.

Além da carga roubada, os policiais militares também apreenderam a van e a motocicleta.

O caso foi registrado na 37ª DP (Ilha do Governador), para onde os materiais apreendidos e o detido foram levados.