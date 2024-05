O caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana) - Reprodução

Publicado 30/05/2024 10:21 | Atualizado 30/05/2024 12:22

Rio - Um homem foragido por estupro de vulnerável e violência doméstica foi preso na madrugada desta quinta-feira (30) em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Ele é suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 11 anos, filha de uma ex-companheira. Agentes do 19º BPM (Copacabana) localizaram o suspeito após uma denúncia de agressão contra uma mulher.

De acordo com a Polícia Militar, o homem foi detido na Rua Figueiredo Magalhães, próximo ao batalhão e à Delegacia do Idoso. Ao chegar no local para checar a denúncia, a suposta vítima decidiu retirar a queixa e disse ter discutido com o agressor. No entanto, os militares constataram que, em novembro do ano passado, o Tribunal de Justiça do Rio expediu mandado de prisão preventiva contra o suspeito.

De acordo com as investigações, o caso aconteceu em 2020, quando a vítima tinha 11 anos. A mãe da jovem relatou que encontrou manchas de sangue nas roupas íntimas da criança e perguntou o que havia acontecido. A menina, então, respondeu que teve relações sexuais com o suspeito, com quem viviam há dois anos. Na sequência, a mãe denunciou o caso.

O preso foi encaminhado à 12ª DP (Copacabana), onde o caso foi registrado.