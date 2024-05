Sol deve aparecer entre nuvens ao longo dos próximos dias - Agência O Dia

Sol deve aparecer entre nuvens ao longo dos próximos diasAgência O Dia

Publicado 30/05/2024 12:38 | Atualizado 30/05/2024 12:43

Rio - A previsão do tempo com mínima de 16°C deve fazer do casaco a peça escolhida por cariocas e turistas, neste fim de semana, na cidade. Segundo o Portal Alerta Rio, da Prefeitura do Rio, o clima no município terá temperaturas amenas, sol entre nuvens, mas sem risco de chuva nos próximo quatro dias. Nesta quinta-feira (30), feriado de Corpus Christi, a máxima será de 25°C.

A previsão dos meteorologistas indica que as baixas temperaturas são resultado da entrada umidade vinda do oceano. Com a influencia da condição, o céu deve se manter parcialmente nublado ao longo desta quinta e também da sexta-feira (1).

Já no sábado e domingo, outro fenômeno deve afastar as nuvens, deixando mais espaço para o sol. O sistema de alta pressão deve permitir que as temperaturas máximas cheguem a 30°C no sábado e 32°C no domingo. A mínima, por outro lado, deve se manter na casa dos 16°C nos dois dias.

Os ventos no fim de semana serão moderados, com velocidade entre 18,5 e 51,9 km/h.

Alerta de ressaca

A quinta-feira também marca o fim do alerta de ressaca emitido pela Marinha. O aviso vale até às 21h e tem previsão de ondas com altura variando entre 2,5 e 3 metros de altura.