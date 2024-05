Funcionários de café em Laranjeiras protestam contra fim de linhas de ônibus - Reprodução / Instagram

Funcionários de café em Laranjeiras protestam contra fim de linhas de ônibusReprodução / Instagram

Publicado 30/05/2024 13:03 | Atualizado 30/05/2024 13:10

Rio - O sumiço de linhas de ônibus é um dos maiores questionamentos dos cariocas que dependem do transporte público para se deslocar na cidade. Moradores de Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, se perguntam diariamente onde foram parar as linhas 569 e 570, que cobriam o trajeto Largo do Machado X Leblon. Nesta quarta-feira (28), o restaurante Maya Café usou as redes sociais para questionar sobre o desaparecimento dos ônibus.

No Instagram, o café publicou uma foto com funcionários segurando a faixa "cadê os ônibus 569/570?". Na legenda, o estabelecimento fez um apelo para a prefeitura do Rio. "Pedimos a volta das linhas dos ônibus 569/570 porque eram as únicas da Zona Sul que circulavam pelo túnel Rebouças e as que as substituíram não cumprem esse trajeto. Portanto, não atendem as necessidades dos moradores nem dos trabalhadores dessa região", escreveu.

Ao DIA, Ricardo Linck, dono do Maya Café, contou que devido ao sumiço das linhas, foi abrigado a selecionar os novos funcionários pelo local onde moram. "Essas linhas fazem muita falta, porque elas são de ligação do Rebouças. Para a gente é muito ruim e para os moradores também. Eu não tenho mais funcionário que mora na Rocinha, por exemplo, porque não tem uma ligação, não tem nenhum ônibus que venha lá, que passe pelo Rebouças e vá até o largo do Machado", disse.

"Vira um custo a mais. Eu tenho colegas que é começam a pagar Uber para os funcionários, para conseguirem ficar abertos até meia-noite, ou porque mora em outro lugar", acrescentou ele, que atualmente possui cerca de 40 colaboradores trabalhando no restaurante.

A falta dos ônibus, principalmente à noite faz com que Ricardo e outros donos de restaurantes da região fechem seus estabelecimentos antes do que gostariam. "Muitos comércios que eu conheço, os restaurantes que eu conheço, de amigos meus, fecham 22h porque os trabalhadores do setor não têm como voltar para casa", afirmou o dono do Maya Café.

Prefeitura diz que linha nova supre as necessidades

Questionada pela reportagem, a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) informou que "as linhas 583 (Cosme Velho x Leblon - via Jardim Botânico) e 584 (Cosme Velho x Leblon - via Copacabana) cobrem o itinerário das linhas 569 e 570".

Na publicação do Maya Café, o subprefeito da Zona Sul, Flávio Valle, reafirmou o posicionamento da SMTR e explicou o motivo da mudança. "O trajeto dessas linhas é integralmente coberto pelas linhas 583 e 584. Elas eram mais rápidas porque seguiam pelo Rebouças e 'pulavam' o trecho de Humaitá e Botafogo. Contudo, houve grande queda de demanda com o surgimento dos apps como Uber, que mudou a dinâmica de deslocamento desses trajetos mais curtos", escreveu.

O post do café abriu espaço para debate. Moradores da região concordaram com o posicionamento do estabelecimento e afirmaram que a nova linha não supre as necessidades de locomoção. "Não temos nenhuma linha que transite pelo Rebouças. Estudantes, trabalhadores e moradores ficaram alijados. Sem o 569/570 o trajeto aumentou em uma hora, sem contar o tempo de espera no ponto que é de, pelo menos, 30min. Precisamos destes ônibus", escreveu um perfil.

"Essas linhas além de atenderem a demanda de trabalhadores além túnel mais rápido, também atendiam os turistas para o corcovado. Trabalhei durante 32 anos no jardim botânico. Posso dizer que essa linha pelo túnel faz muita falta", disse outro. "Fora que depois das 19h os ônibus 583 e 584 não circulam mais sentido zona sul, um absurdo já fiz várias reclamações sobre isso na prefeitura, mas nada foi feito", acrescentou um terceiro.