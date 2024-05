Ele não conseguiu terminar o serviço - Reprodução

Publicado 30/05/2024 14:42 | Atualizado 30/05/2024 14:58

Rio - Um homem foi flagrado por moradores pendurado em uma fiação elétrica na manhã desta quinta-feira (30), em Turiaçu, na Zona Norte do Rio. Segundo informações, ele estava tentando furtar cabos de cobre. A Polícia Militar foi acionada, mas liberou o suspeito logo em seguida.

De acordo com a PM, o caso aconteceu na Rua Bernardino de Andrade. Agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionados após moradores relatarem que o suspeito estaria cometendo o crime.



De acordo com o comando da unidade, chegando ao local, o homem foi localizado, mas no momento da abordagem, não estava com nenhum material. Também não constava mandado de prisão contra ele, que foi liberado.

A PM destacou que a estratégia de policiamento para combater esses casos segue reforçada e só nos últimos dez dias, oito ocorrências de flagrantes de furtos de cabos foram registradas, com 18 prisões realizadas.