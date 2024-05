Ponte Rio-Niterói espera receber cerca de 855 mil veículos durante o feriado de Corpus Christi - Divulgação

Ponte Rio-Niterói espera receber cerca de 855 mil veículos durante o feriado de Corpus ChristiDivulgação

Publicado 30/05/2024 13:39 | Atualizado 30/05/2024 13:54

Rio - Com a chegada do feriado prolongado de Corpus Christi, o tráfego nas principais vias do Rio está projetado para ser intenso, de acordo com estimativas das concessionárias responsáveis. Desde o início da manhã até às 13h desta quinta-feira (30), 15 mil veículos já passaram pela Via Lagos (RJ-124). Segundo a concessionária, a expectativa é de que 30 mil veículos passem pela via até o fim do dia.

A Ecoponte projeta a circulação de aproximadamente 855 mil veículos na Ponte Rio-Niterói entre os dias 29 de maio e 3 de junho. No sentido Niterói e Região dos Lagos, a previsão é de que cerca de 76 mil veículos passem ao longo do dia, sendo este o segundo dia de maior movimentação. Já no retorno para o Rio de Janeiro, o pico de tráfego está previsto para domingo, 2 de junho, com aproximadamente 80 mil veículos.

Na Linha Amarela, cerca de 648 mil veículos devem passar pela via durante o feriadão. A Lamsa, que administra a avenida, prevê um aumento de tráfego de 9% em relação aos dias habituais.

Na Via Lagos (RJ-124), que liga o Rio de Janeiro à Costa do Sol, espera-se que 165 mil veículos passem pela via até a próxima segunda-feira (03/06), segundo a concessionária responsável.

Além disso, a Rodovia Presidente Dutra (BR-116) e a Rio-Santos (BR-101) também apresentarão tráfego elevado nos próximos dias. Nesta quinta-feira, a previsão é de que 277.768 veículos trafeguem pela Via Dutra. No entanto, o fluxo mais intenso é esperado para o sábado, com quase 300 mil veículos previstos para a rodovia. Na Rio-Santos, a expectativa é de que 44.316 veículos saiam do Rio ainda no primeiro dia do feriado.