Projeto das barcas que ligarão bairros da Zona Oeste - Divulgação / Prefeitura do Rio

Projeto das barcas que ligarão bairros da Zona OesteDivulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 03/06/2024 10:31 | Atualizado 03/06/2024 10:52

Rio - O edital de concessão das barcas nas lagoas da Zona Oeste, que ligam a Barra da Tijuca, Jacarepaguá e o Recreio, foi publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (3). As empresas interessadas em participar do processo de licitação devem entregar as propostas no dia 4 de julho.



Segundo a prefeitura, a previsão é que 16 linhas conectem as regiões do Jardim Oceânico, Muzema, Rio das Pedras, Anil e Gardênia Azul pela Lagoa da Tijuca. O Bosque Marapendi, a Ponte Lúcio Costa e a Avenida Ayrton Senna serão ligadas pela Lagoa de Marapendi. Já a Avenida Salvador Allende e o Parque Olímpico serão conectados pela Lagoa de Jacarepaguá.

De acordo com o atual edital, dos 29 terminais, cinco são considerados de grande porte, com capacidade para mil passageiros por hora. A prefeitura afirma que a barca será um modal de transporte público integrado com o Bilhete único. A estimativa do município é que o investimento seja de R$ 100 milhões pela concessão de 25 anos. A previsão é que que sejam transportados 80 mil passageiros por dia. O valor da passagem será igual à tarifa dos ônibus municipais, de R$ 4,30.





Além do anúncio do edital, foi informado ainda que a licitação das barcas entre os aeroportos Santos Dumont e Galeão foi adiada indefinidamente. As propostas deveriam ser entregues na próxima quinta-feira (6). De acordo com a Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos (CCPar), o processo foi adiado por conta de algumas pequenas alterações que serão feitas nos documentos do edital, que segundo a pasta, será republicado em breve. O primeiro processo para selecionar a empresa responsável por instalar e operar o transporte aquaviário foi realizada em março, pela Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos (CCPar), da prefeitura, mas não teve interessados.Além do anúncio do edital, foi informado ainda que afoi adiada indefinidamente. As propostas deveriam ser entregues na próxima quinta-feira (6). De acordo com a Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos (CCPar), o processo foi adiado por conta de algumas pequenas alterações que serão feitas nos documentos do edital, que segundo a pasta, será republicado em breve.

O projeto da prefeitura era criar uma linha de barcas entre os aeroportos do Galeão, na Ilha do Governador, e Santos Dumont, no Centro do Rio. A ideia era oferecer mais uma opção de transportes e facilitar o trânsito de passageiros para o terminal internacional Tom Jobim. O investimento previsto para a criação do novo meio de transporte aquaviário seria de R$ 106 milhões. Esse valor seria dividido entre R$ 24 milhões pagos pelo município e o restante ficaria com a empresa vencedora do edital.



A previsão era que esse trajeto completo, entre a barca e o micro ônibus, levaria cerca de 45 minutos e o intervalo seria de 15 minutos entre os embarques. A passagem custaria custar no máximo R$20 o trecho. Além do investimento privado, a concessionária vencedora pagaria ao município outorga variável de 3% sobre a receita tarifária.