Publicado 24/04/2024 15:41 | Atualizado 24/04/2024 15:58

Rio - A Prefeitura do Rio vai lançar, nesta quinta-feira (25), um edital de licitação que cria uma linha de barcas entre os aeroportos do Galeão, na Ilha do Governador, e Santos Dumont, no Centro do Rio. De acordo com o projeto, a ideia é oferecer mais uma opção de transportes e facilitar o trânsito de passageiros para o terminal internacional Tom Jobim.

O investimento previsto para a criação do novo meio de transporte aquaviário será de R$ 106 milhões. Esse valor será dividido entre R$ 24 milhões pagos pelo município e o restante ficará com a empresa vencedora do edital. Pelo aporte, a empresa terá o direito de explorar a concessão por R$ 30 anos.



Segundo o projeto, as barcas usadas deverão ser exclusivamente elétricas, com capacidade para transportar entre 60 e 100 passageiros. O trajeto funcionará todos os dias das 6h às 23h e durará cerca de 35 minutos entre duas estações: uma na Marina da Glória ao lado do Santos Dumont e outra na Ilha do Governador. Na chegada à Estrada do Galeão, o passageiro embarca em um dos quatro micro-ônibus elétricos até o terminal de destino.



A previsão é que esse trajeto completo, entre a barca e o micro ônibus, leve cerca de 45 minutos e o intervalo será de 15 minutos entre os embarques. A passagem deverá custar no máximo R$20 o trecho. Além do investimento privado, a concessionária vencedora deverá pagar ao Município outorga variável de 3% sobre a receita tarifária.



Para o secretário municipal de coordenação governamental, Jorge Arraes, o projeto do novo modal tem tudo para ser um sucesso tanto para os cariocas, quanto para os turistas. "É um trajeto novo, que evita o trânsito em hora de pico na Linha Vermelha e ainda proporciona uma experiência agradável para quem chega ao Rio e já é recebido com alguns dos maiores cartões postais da cidade maravilhosa", pontuou o secretário.



Ainda segundo ele, a ideia é que esse seja um transporte totalmente sustentável e que proporcione um novo olhar com vistas únicas do Pão de Açúcar, Cristo Redentor e da própria Baía de Guanabara.



Porta de entrada



Desde setembro de 2021, a Prefeitura do Rio iniciou um trabalho para valorizar o aeroporto do Galeão. Em 2023 foi anunciado em parceria com o Governo Federal um plano para coordenação de voos entre os aeroportos do Rio que limita voos no Santos Dumont para alavancar o Tom Jobim.

Em fevereiro deste ano, com a inauguração do Terminal Intermodal Gentileza (TIG), a prefeitura iniciou a operação de um novo modal de transporte ligando o terminal ao Galeão: o TIG x GIG. O ônibus executivo faz o trajeto na calha exclusiva do BRT e chega ao aeroporto em menos de 20 minutos.



Ainda este ano, entrou em operação na Linha Vermelha - principal via de acesso ao Galeão - uma pista exclusiva para motoristas que têm o aeroporto e a Ilha do Governador como destino, uma forma de diminuir o tempo no trânsito no acesso ao Tom Jobim.



Maior número de passageiros



Segundo o município, as ações já refletem em números como o aumento de passageiros. Entre 2023, foi registrada uma alta de 100% em relação aos dois anos anteriores. Em 2024, o avanço é ainda mais expressivo. Apenas nos três primeiros meses do ano, a concessionária RIOgaleão já registrou 3,5 milhões de passageiros. Isso é equivalente a 50% do fluxo de pessoas do ano passado.

Companhias aéreas nacionais e internacionais retomaram rotas ou aumentaram a frequência de voos desde setembro do ano passado. São pelo menos 35 novas rotas em operação no aeroporto. A Prefeitura do Rio espera que, com esse cenário, sejam criados 300 mil empregos na cidade e que haja um aumento de R$ 50 bilhões no PIB do estado.

