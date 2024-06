Levantamento do Fogo Cruzado indica que Zona Norte do Rio teve maior número de baleados - Divulgação

Publicado 03/06/2024 16:18

Rio - A Zona Norte da cidade concentrou 36% do número de pessoas baleadas no Grande Rio no mês de maio. O dado faz parte do relatório mensal do Instituto Fogo Cruzado que identificou 31 mortes e 19 vítimas feridas nos bairros da região, enquanto o estado registrou 138 baleados.

Ainda segundo o levantamento, a Zona Norte também ficou à frente em outro indicador negativo: o de maior em registros de tiroteios. Foram 115 trocas de tiros ou disparos, contra 66 da Zona Oeste e 39 da Baixada Fluminense.

Panorama de maio



O relatório mensal do instituto indica que a região metropolitana do Rio concentrou 254 tiroteios ou disparos de arma de fogo registrados no estado. Em comparação com 2023, quando ocorreram 307, o número revela uma queda de 17% nos registros. Dessas trocas de tiro, 38,5% (98) se deram em ações e operações policiais.



Ao todo, 138 pessoas foram baleadas na região metropolitana do Rio: 70 morreram e 68 ficaram feridas. O número de mortos indica queda de 32% e o de feridos, de 15%, em comparação com maio do ano passado, quando o acumulado ficou em 183 baleados, sendo 103 mortos e 80 feridos.

Número de mortos em operações cresce



Entre os 138 baleados neste mês, 64% deles (88 vítimas) foram atingidos durante ações e operações policiais. Desse número, 39 morreram e 49 ficaram feridas. Em maio de 2023, entre as 183 pessoas baleadas, 61% (111 vítimas) foram atingidas em ações da polícia: 42 morreram e 69 ficaram feridas.



Em comparação com abril, que acumulou 201 tiroteios, 60 mortos e 64 feridos, maio teve aumento de 26% nos tiroteios, aumento de 17% no número de mortos e aumento de 6% na quantidade de feridos.



Os dias mais afetados pela violência armada em maio foram os dias 2, 14 e 24, que acumularam o maior número de tiroteios (6). Os dias 24 e 31 acumularam o maior número de mortos (6) e o dia 17, o maior número de feridos (7).

O coordenador regional do Instituto Fogo Cruzado no Rio de Janeiro, Carlos Nhanga, afirma que os números são resultado da falta de um plano de inteligência focado na proteção à vida. "A Zona Norte é uma região de concentração de desigualdades, mantidas através da alta repressão policial. É preciso mudar essa realidade e só um plano de segurança pública pode diminuir esses indicadores”, avaliou.

Confira o ranking de violência:

Mapa da Violência:



Zona Norte (Capital): 115 tiroteios, 31 mortos e 19 feridos



Zona Oeste (Capital): 66 tiroteios, 12 mortos e 14 feridos



Baixada Fluminense: 49 tiroteios, 16 mortos e 24 feridos



Leste Metropolitano: 14 tiroteios, 7 mortos e 11 feridos



Centro (Capital): 7 tiroteios e 2 mortos



Zona Sul (Capital): 3 tiroteios e 2 mortos

Bairros com mais registros:

Costa Barros (Rio de Janeiro): 12 tiroteios e 3 feridos



Itanhangá (Rio de Janeiro): 11 tiroteios e 1 ferido



Vila Isabel (Rio de Janeiro): 10 tiroteios



Maré (Rio de Janeiro): 8 tiroteios e 2 mortos



Rocha Miranda (Rio de Janeiro): 7 tiroteios e 3 mortos



Cidade de Deus (Rio de Janeiro): 7 tiroteios e 1 ferido

Perfil dos casos de violência

Ao todo, neste mês de maio, 12 pessoas foram baleadas durante roubos/tentativas de roubo: cinco morreram e sete ficaram feridas. Em maio de 2023, esse número ficou em 26, com 12 mortes e 14 feridos.



Em maio deste ano, foram baleadas duas crianças (uma morreu e outra ficou ferida) e cinco adolescentes (três morreram e dois ficaram feridos). Em relação ao mesmo período de 2023, houve um aumento de menores mortos e feridos.

Um idoso foi morto a tiros em maio. No mesmo período de 2023, quatro idosos foram baleados: dois morreram e dois ficaram feridos.



Agentes de segurança baleados

Neste mês, sete agentes de segurança foram baleados na região metropolitana do Rio em maio deste ano: quatro morreram (todos de fora de serviço ou de folga) e três ficaram feridos (dois em serviço e um fora de serviço ou de folga). Em maio de 2023, o total de agentes baleados era de 11, com quatro mortes.



Houve ainda cinco chacinas que resultaram na morte de 18 civis. Três destas chacinas ocorreram em ações e operações policiais, deixando 12 civis mortos. Em maio de 2023, houve quatro chacinas na região metropolitana do Rio que deixaram 15 mortos.



Acumulado do ano



Em 2024, entre janeiro e maio, houve 1.130 tiroteios/disparos de arma de fogo na região metropolitana do Rio de Janeiro, segundo dados do Instituto Fogo Cruzado. 360 destes registros ocorreram durante ações/operações policiais.

Ao todo, 593 pessoas foram baleadas neste período, das quais 313 foram mortas e 280 ficaram feridas. Comparado ao mesmo período de 2023 – que concentrou 1.485 tiroteios, sendo 580 em ações/operações policiais, e 948 pessoas baleadas, sendo 483 mortas e 465 feridas –, o ano de 2024 apresenta até agora queda de 24% nos tiroteios; o número de tiroteios durante ações/operações policiais teve queda de 38%; o número de mortos teve queda de 35%; e o número de feridos, queda de 40%.