Cerimônia está marcada para acontecer às 16h, no Cemitério do PechinchaReprodução / Google Sreet View

Publicado 03/06/2024 15:24 | Atualizado 03/06/2024 15:52

Rio - O corpo de Tânia Soares, de 70 anos, encontrada morta no Condomínio Kecil Bandeirantes, na Taquara, neste domingo (2), vai ser enterrado nesta terça-feira (4), no Cemitério do Pechincha, na Zona Oeste do Rio, às 16h.