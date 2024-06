Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada - ARQUIVO O DIA

Publicado 03/06/2024 10:35 | Atualizado 03/06/2024 10:37

Rio - A Polícia Civil prendeu, neste domingo (2), o suspeito de matar Tânia Soares, de 70 anos . A idosa foi encontrada morta no Condomínio Kecil Bandeirantes, no bairro da Taquara, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio.

De acordo com a corporação, o autor, que não teve a identificação divulgada, foi detido no local e encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - responsável pelas investigações - onde foi preso em flagrante por feminicídio.

Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados, no domingo, para a retirada de cadáver na Estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de Moraes. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal do Centro. Ainda não há informações sobre o sepultamento de Tânia.

Segundo relatos de uma vizinha ao DIA, o corpo da vítima foi encontrado por sua irmã, com quem morava, após Tânia demorar a se levantar.

"A irmã encontrou ela morta. Viu que a Tânia estava demorando para acordar, e ela sempre acordava muito cedo. Quando foi chamar no quarto, já achou ela morta", lamentou.

Ela ainda contou que era amiga e cliente de Tânia, que trabalhava como costureira, e que a morte dela foi inesperada.

"Estamos sentidos pois ninguém esperava essa tragédia com dona Tânia. É uma fatalidade bem grande aqui pro Kecil pois ela era muito querida A gente se falava bastante, ela era minha costureira. Eu a conhecia assim que comecei a morar no condomínio", relatou.

As causas da morte ainda não foram esclarecidas. Inicialmente, o caso foi registrado na 32ª DP (Taquara) e, posteriormente, transferido para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que dá continuidade às investigações.