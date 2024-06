Tânia Soares, de 70 anos - Reprodução

Publicado 03/06/2024 17:10

Rio - Gabriel Soares, preso em flagrante por suspeita de ter assassinado a costureira Tânia Soares, de 70 anos , na Taquara, é um militar reformado do Corpo de Bombeiros.

A informação foi confirmada ao DIA pela corporação, que reiterou: "O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro não compactua com atos violentos e repudia veementemente crimes de qualquer natureza".

Gabriel foi levado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), responsável pelas investigações, e autuado por feminicídio. O corpo de Tânia foi encontrado na tarde deste domingo (2), no Condomínio Kecil Bandeirantes, no bairro da Taquara, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio.

A costureira vai ser enterrada às 16h desta terça-feira (4), no Cemitério do Pechincha, Zona Oeste do Rio. Segundo relatos de uma vizinha, o corpo da vítima foi encontrado por sua irmã, com quem morava.

"A irmã encontrou ela morta. Viu que a Tânia estava demorando para acordar, e ela sempre acordava muito cedo. Quando foi chamar no quarto, já achou ela morta", lamentou.

As causas da morte ainda não foram esclarecidas. Inicialmente, o caso foi registrado na 32ª DP (Taquara) e, posteriormente, transferido para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que dá continuidade às investigações.