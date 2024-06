Carlos Valentim, 54, investiu R$ 40 mil para campanha em outdoors - Reprodução

Carlos Valentim, 54, investiu R$ 40 mil para campanha em outdoorsReprodução

Publicado 05/06/2024 12:31

Rio - Diversos outdoors instalados na Avenida Brasil têm chamado a atenção de motoristas e passageiros que passam pela maior via expressa do Rio de Janeiro. São anúncios românticos de um homem viúvo, o Carlos Valentim, 54, que lançou mão da estratégia publicitária para encontrar uma namorada após, segundo ele, não ter tido sorte nos aplicativos de relacionamento.



Viúvo há quatro anos, ele investiu R$ 40 mil em 50 outdoors para não passar o dia dos namorados sozinho. A mesa do restaurante na quarta-feira da semana que vem, inclusive, já está reservada e pela dimensão que a campanha está tomando, o empresário tem tudo para conseguir uma boa companhia para a data.

fotogaleria



Dono de uma empresa de portão automático há 30 anos, Carlos promete colocar mais dez outdoors na Avenida Brasil para comemorar quando encontrar o novo amor. Dono de uma empresa de portão automático há 30 anos, Carlos promete colocar mais dez outdoors na Avenida Brasil para comemorar quando encontrar o novo amor.

Com fundo rosa e corações vermelhos, o candidato a namorado aparece na Av. Brasil em uma moldura em formato de coração com duas cadelinhas, a Mel e a Pretinha. O texto anuncia: "Procura-se uma namorada" e indica a conta do Instagram do pretendente, inclusive com um QR Code, que leva à sua página na rede social.



A campanha está fazendo sucesso. Chegam na página de Valentim curiosos e mulheres interessadas. Algumas pessoas ainda ficaram na dúvida se a namorada seria para ele ou para as cachorrinhas que aparecem na imagem.



"Fiquei em dúvida no outdoor se a namorada era para ele ou para os cachorros", contou uma visitante da página. "Parabéns pela iniciativa Valentim, que Deus possa te abençoar com uma pessoa que seja de caráter, respeito e amor de sobra. Te desejo muitas felicidades", escreveu outra seguidora.

Nas poucas fotos em sua rede social, Valentim aparece em momentos de descontração, petiscando, tomando cerveja ou drinks. O viúvo também aparece praticando karatê. "Isso, Seu Valen, fica fortão pra futura namoradinha", brincou uma seguidora. O empresário investiu ainda em vídeos animados em que aparece em diversas fotos com temas românticos. Ele revelou que recebeu a ajuda do melhor amigo e do professor de karatê nas produções.



Com a campanha, Carlos Valentim foi parar até no programa de televisão da Ana Maria Braga na TV Globo, na manhã desta quarta-feira (5). À apresentadora, o torcedor do Vasco da Gama contou o perfil de mulher que procura. "A partir de 35 até 54 anos, temente a Deus, e que goste de cachorro. Pode trabalhar na caixa da padaria ou com limpeza. Vou responder a todas", prometeu.



Com a repercussão da estratégia inusitada, a conta do romântico Carlos Valentim está disparando e durante a publicação deste texto já havia angariado 15 mil seguidores que querem acompanhar o desfecho dessa história.