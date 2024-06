Direção do Hospital Federal da Lagoa abriu uma sindicância para apurar o caso - Arquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 06/06/2024 15:46 | Atualizado 06/06/2024 16:04

Rio - Uma paciente do Hospital Federal da Lagoa (HFL), localizado na Zona Sul do Rio, descobriu que estava com um dreno improvisado esquecido dentro do seu corpo dois anos depois da realização de uma cirurgia na unidade. O caso é investigado pela Polícia Civil e há uma sindicância aberta no hospital sobre o assunto.

A dona de casa Luciana Fernandes de Souza foi diagnosticada com uma tuberculose de coluna cervical há três anos, que a deixou paraplégica. A mulher realizou uma cirurgia e ficou internada se recuperando no HFL e, meses após receber alta, o local onde havia sido colocado um dreno, que já estava cicatrizado, voltou a abrir saindo líquido.

Em casa, ela e o marido começaram a trocar os curativos. No início desse mês, em uma dessas trocas, o companheiro de Luciana encontrou uma ponta de borracha dentro do corpo da mulher e puxou. O objeto consistia em um tubo envolto com pedaços de borracha que foi usado como um dreno adaptado durante a internação da dona de casa em 2022.

O caso foi registrado na 53ª DP (Mesquita) e encaminhado à 15ª DP (Gávea), que dará continuidade na investigação. A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para apurar os fatos.

Procurado, o Ministério da Saúde informou que a direção do Hospital Federal da Lagoa destacou uma equipe para cuidar exclusivamente desse caso e vai solicitar que a paciente retorne à unidade para avaliação. A direção também vai abrir uma sindicância e tomar todas as medidas cabíveis após a apuração do caso.