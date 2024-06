Vitor Santos Maia foi preso no município de Muriaé, em Minas Gerais - Reprodução

Publicado 06/06/2024 16:01

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (6), o foragido Vitor Santos Maia, conhecido como Vitinho, apontado como principal liderança do tráfico de drogas que atua na comunidade do Lixo, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Preso no município de Muriaé, em Minas Gerais, Vitor responde pela morte do adogado que o representava e de um policial militar do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

De acordo com as investigações, o foragido fugiu para Minas Gerais após aplicar um golpe contra os traficantes Edgar Alves de Andrade, o "Doca", e Wilton Carlos Rabelho Quintanilha, o "Abelha", lideranças da facção Comando Vermelho (CV). Após levar dinheiro e um fuzil da organização criminosa, Vitor usou os recursos para abrir uma loja de celular em Muriaé.

O bandido responde pela morte do advogado Edson José Drummond Santana , que desapareceu após sair de seu escritório na Penha, na Zona Norte do Rio, no fim de janeiro de 2020. A vítima foi atraída por Vitinho para o Complexo da Maré com a promessa de que receberia honorários advocatícios. Após um desentendimento, ele foi morto e jogado na Baía de Guanabara.

Vitor também foi indiciado pela execução do policial militar Luiz Paulo Costa Silva em Cabo Frio. Em fevereiro de 2020, o segundo-sargento estava saindo do serviço quando teve seu carro interceptado por criminosos que atiraram contra ele.

Contra Vitinho, os policiais da 60ª DP (Campos Elíseos) cumpriram quatro mandados de prisão por associação para o tráfico, tráfico de drogas, associação criminosa, destruição ou ocultação de cadáver, homicídio, receptação e porte de arma de fogo de uso restrito. A ação contou com apoio da Polícia Civil de Minas Gerais e da Polícia Rodoviária Federal.