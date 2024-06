Professores contratados atuarão em escolas localizadas em comunidades indígenas do Rio de Janeiro - MEC/Divulgação

O governador Cláudio Castro autorizou a contratação de até 40 professores para suprir as carências nas unidades escolares estaduais indígenas. A medida foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira, 6. Os contratos serão feitos por período de tempo determinado, estritamente necessário ao atendimento dos anos letivos de 2024 e 2025.

O decreto prevê a contratação de até 20 professores para atuação nos anos iniciais do Ensino Fundamental, e outros 20 profissionais para atuação nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, atendendo as necessidades e cargas horárias determinadas na publicação.

As contratações serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado. A Secretaria Estadual de Educação (Seeduc-RJ) já está realizando todos os trâmites para que, o quanto antes, seja publicado o Edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS) e o processo seja iniciado.