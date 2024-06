Associação de Negócios do Brasil promoveu evento em Campo Grande, na Zona Oeste - Divulgação

Rio - A Associação de Negócios do Brasil (ANB) inaugurou, nesta sexta-feira (7), mais um projeto temático, o ANB Justiça. Realizado em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, o encontro reuniu cerca de 40 advogados a fim de promover o networking e estimular parceria entre os profissionais.

Durante a abertura, o presidente da instituição, Raphael Leandro, explicou a importância da iniciativa, que tem entre os seus objetivos ser uma rede de apoio para a classe com orientações e mentoria.

"A criação desse núcleo visa abrir portas para novas oportunidades como, por exemplo, a formação de parcerias estratégicas, permitindo ao profissional ampliar a gama de serviços oferecidos aos seus clientes", explicou o presidente acompanhado do diretor jurídico da instituição, Fabrício Ranauro.

Sócios beneméritos da ANB, o advogado Rubens Teixeira e o desembargador Cairo Ítalo, presidente da 5° Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, foram os palestrantes da reunião. Além de compartilharem suas trajetórias e experiências profissionais, explicaram a importância do empreendedorismo na área.

A advogada Nathalia Meneguit tomou posse como diretora durante o evento, que teve o advogado

Sérgio Rodrigues como um dos organizadores.

Os profissionais interessados em saber mais informações sobre o novo núcleo podem entrar em contato com a ANB por meio do WhatsApp 21 97663-7834.