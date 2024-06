Juiz Marcello Rubioli e desembargador Marcos Alcino participaram da solenidade de entrega de títulos em Italva - Divulgação / TJRJ

Juiz Marcello Rubioli e desembargador Marcos Alcino participaram da solenidade de entrega de títulos em ItalvaDivulgação / TJRJ

Publicado 08/06/2024 11:13

Rio - O Programa Solo Seguro – Favela, desenvolvido pela Corregedoria Nacional de Justiça e que conta, no Rio, com o apoio da Corregedoria Geral da Justiça, entregou 279 títulos de propriedades a moradores de Italva, no noroeste do estado.

A cerimônia foi realizada, na tarde da última quinta-feira (6), e contou com as presenças do desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Marcos Alcino de Azevedo Torres, presidente da Coordenadoria Permanente de Regularização Fundiária Plena de Núcleos Urbanos Informais e Favelas, e do juiz auxiliar da CGJ, Marcello Rubioli.

"Ter um documento da sua propriedade é fundamental. Há pessoas que já esperavam receber os títulos por cerca de 40 anos. A iniciativa é um benefício para todos, deixa os moradores mais seguros", explicou o desembargador, em sua fala.

O programa foi criado em 2023 com o objetivo de promover a regularização fundiária em comunidades. Recentemente, no dia 29 de maio, o ministro Luis Felipe Salomão esteve em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio, onde realizou a entrega de 30 títulos a moradores.