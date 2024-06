Celular foi recuperado após a prisão da dupla - Divulgação / @pmerj

Publicado 08/06/2024 10:21

Rio - Dois homens foram presos por policiais militares do Batalhão de Choque, na noite desta sexta-feira (7), no Centro, após roubarem um celular e ferirem o pescoço da vítima com uma faca.

Segundo a PM, os bandidos foram surpreendidos enquanto passavam em frente ao quartel-general da corporação, na Rua Evaristo Veiga. Os agentes estavam trabalhando na segurança da unidade. O crime havia acontecido pouco antes, na Rua do Passeio, bem próximo ao local das prisões.

Policiais também apreenderam o celular roubado e a faca utilizada pela dupla. A corporação afirmou, por meio da rede social X (antigo Twitter), que, apesar dos ferimentos, a vítima passa bem.

Na publicação, foi informado, ainda, que a ocorrência foi registrada em uma delegacia da região.