Curso engloba diversas áreas dos museusLaryssa Lomenha/Divulgação

Publicado 08/06/2024 09:13

A Secretaria Especial da Juventude Carioca (JuvRio) e o Museu de Arte do Rio (MAR) se uniram para uma parceria que vai beneficiar jovens cariocas com bolsas de R$ 750 em uma formação que engloba diversas áreas que estruturam os museus e suas competências: curadoria, museologia, educação, comunicação, produção cultural, eventos e administração. Nesta semana, começou o Percursos Formativos, curso idealizado e desenvolvido, desde 2019, pela Escola do Olhar, polo educacional do MAR que auxilia na formação de jovens da rede pública de ensino e de regiões periféricas da cidade na produção de arte e cultura.



Neste ano, foram selecionados jovens de 16 a 21 anos de Guaratiba, Barra de Guaratiba e Pedra de Guaratiba, maior região em extensão territorial do Rio.

No total, foram disponibilizadas 10 vagas, sendo cinco direcionadas exclusivamente para jovens do Pacto pela Juventude, projeto da JUVRio em parceria com a Unesco, reconhecido internacionalmente no Fórum de Juventude da ONU, e que já formou centenas de jovens em liderança comunitária. Guaratiba foi escolhida por ser a região da cidade que possui 22,54% da população vivendo em favelas não urbanizadas, em contraste com a média da cidade, que é de 14%, segundo o Índice de Progresso Social do Instituto Pereira Passos.