O jovem foi encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat)Arquivo

Publicado 10/06/2024 09:03

Rio - Um jovem foi baleado, na noite deste domingo (9), em um bar na Praia das Pedrinhas, no bairro Boa Vista, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.



Segundo o Corpo de Bombeiros, Breno S. dos Santos, de 22 anos, foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

O caso ocorreu por volta das 19h15 na Rua Professora Maria Joaquina. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 7ºBPM (São Gonçalo) foram acionados para checar um homem ferido por disparo de arma de fogo. No local, a equipe do Corpo de Bombeiros já tinha socorrido a vítima.



Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na 73ª DP (Neves). Investigações estão em andamento para apurar a autoria do disparo que atingiu a vítima.